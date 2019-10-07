شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تقدم الشكر لمصر والسيسي على حضور احتفال تأسيس مصنع «هيرنكشت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت المستشارة الالمانية إنجيلا ميركل الشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور الاحتفال الذي أقامته الحكومة الألمانية لشركة هيرنكشت على تأسيس مصنعها الجديد.

وقالت إنها سعيدة بإنجاز المصريين لمشروعات الأنفاق بهذه السرعة ووجهت بتدريب عدد ١٦٠ مصرى في شركة «هرنكنشت» وتسهيل إجراءات حصول المصريين عموما على تأشيرات عمل في ألمانيا، كما وجهت بإنشاء مركز خدمة وصيانة لماكينات حفر الأنفاق في مصر لخدمة مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وتنفيذا لذلك سيحضر المدير التنفيذى للشركة لمصر في الأسبوع الأول من نوفمبر لوضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ.

وشارك وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم، في احتفالية تكريم الحكومة الألمانية لشركة هيرنكنشت بمصنعها بمدينة شفاناو حيث كان على رأس الحضور المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

وكشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال الاحتفالية إنه تم التعاقد مع الشركة الألمانية على ٤حفارات للخط الرابع لمترو الانفاق ليتم تنفيذ المشروع بأيادي مصرية.

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وأضاف في كلمته: «لشرف لي أن أحضر اليوم لإلقاء كلمة مصر وتقديم خالص الشكر والتقدير للسيدة / المستشارة انجيلا ميركل والحكومة الألمانية والشعب الألماني على دعمهم المستمر للحكومة المصرية والشعب المصري موجها الشكر للسيد الدكتور مارتن هرنكنشت رئيس مجلس إدارة شركة هرنكنشت على دعوته الكريمة لزيارة مصانع الشركة وحضور هذه الاحتفالية الكبري بمناسبة تكريم الحكومة الألمانية للشركة على إنتاجها المتميز من ماكينات حفر الأنفاق وعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال على مستوي العالم».

وأشار الوزير إلى «تقدير الحكومة المصرية البالغ للدعم الفني الذي قدمته شركة هرنكنشت للحكومة المصرية في تنفيذ مشروع إنشاء عدد خمسة أنفاق أسفل قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد وشمال مدينة الإسماعيلية وشمال مدينة السويس حيث قدمت الشركة كافة الاستشارات الفنية المطلوبة لتنفيذ أعمال حفر المائة متر الأولي بالمشروع واستمرت في تقديم دعمها الفني حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع بأكمله كما قامت الشركة بتدريب 40 مهندساً وفنياً مصرياً على أسلوب تجميع وتركيب الماكينات وتشغيلها وتنفيذ أعمال الحفر والتبطين».

وأوضح وزير النقل أنه «نتيجة للتعاون المشترك والدعم الفني والتدريب الذي قدمته شركة هرنكنشت بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية العالمية ومنها مكتب (CDM Smith) الألماني فقد تمت جميع الأعمال من خلال الشركات والأيدي العاملة المصرية في زمن قياسي وبأحدث المعايير والمواصفات الدولية في مجال الأنفاق، حيث تم ربط مناطق التنمية في شرق بورسعيد والإسماعيلية والسويس بباقي محافظات مصر».

وأضاف الوزير أنه استكمالاً لقصة النجاح والتعاون المشترك فقد تم التعاقد مع الشركة على توريد عدد 4 ماكينات جديدة لاستخدامها في تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبري حيث يتم تنفيذ الأعمال بالشركات المصرية وبأيد مصرية أيضاً لأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق وأعرب الوزير عن ثقته في استمرار الدعم الفني المقدم من شركة هرنكنشت في مجال إدارة وتشغيل مشروعات ماكينات حفر الأنفاق لضمان نجاح هذا المشروع الكبير، حيث تحرص الحكومة المصرية على الاستفادة من النجاح التقني للدولة الألمانية في كافة المجالات المتخصصة واستكمالاً لما سبق من تعاون في مجال تأهيل الكوادر من خلال برنامج «مبارك – كول» وعلى نهجه وتطلع الجانب المصري إلى تبني سيادة المستشارة انجيلا ميركل شخصيا والحكومة الألمانية دعم مشروع تطوير معهد وردان للسكك الحديدية لتأهيل وتدريب الكوادر على الأساليب الحديثة والمتطورة في مجالات إنشاء البنية الأساسية وإدارة وتشغيل السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمناهج ألمانية وتحت إشراف ألماني بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة مع إمكانية الاستفادة بهذه العناصر للعمل في الشركات الألمانية .

واختتم وزير النقل كلمته معبرا عن شكره لألمانيا حكومة وشعباً ومشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط جمهورية ألمانيا الاتحادية بجمهورية مصر العربية على مستوي قيادتي وحكومتين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وذلك في هذه المرحلة الهامة التي تجتازها مصر للاستفادة من الخبرات الالمانيا في مختلف المجالات حيث تتبني مصر خطة تنمية طموحة ويتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبري التي تلبي طموحات الشعب المصري في الانطلاق إلى افاق جديدة من التطور والنمو .