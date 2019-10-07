شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطيني بمطار القاهرة في مستهل زيارته الأولى للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم، الدكتور محمد اشتية، رئيس وزراء فلسطين والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته الرسمية الأولى لمصر منذ توليه مهام منصبه.

‎وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى لمصر في إطار الحرص المتبادل بين القيادة السياسية في البلدين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفلسطين في شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

‎ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد اشتية، جلسة مُباحثات ثنائية، فضلاً عن ترأسهما لجلسة مباحثات موسعة يشارك فيها وفد وزاري رفيع المستوى من البلدين.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطينى‎ محمد اشتية

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطينى‎ محمد اشتية

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطينى‎ محمد اشتية

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطينى‎ محمد اشتية

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطينى‎ محمد اشتية

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطينى‎ محمد اشتية

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطينى‎ محمد اشتية

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطينى‎ محمد اشتية