شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكريا يعلن موعد الانتهاء من المرحلة الأولى لـ«المنطقة الروسية» بقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحيى زكريا، سعي مصر إلى تسليم المرحلة الأولى، من المساحة المخصصة لإقامة المنطقة الصناعية الروسية، نهاية العام الجاري.

وأضاف «زكريا»، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن المنطقة الصناعية الروسية، تقع في نطاق شمال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي منطقة تحتاج لعمليات تحسين التربة، موضحا أن هذه العملية تتطلب وقتا وتكلفة مالية كبيرة.

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وأوضح أنه تم التوصل إلى تفاهم مع الجانب الروسي بأن نسلمهم المساحات تباعا على فترات زمنية، وعدم انتظار استكمال كافة أعمال تحسين التربة في مساحة المنطقة المخصصة، التي تبلغ مساحتها 5.2 كيلومتر مربع، أي ما يفوق خمسة ملايين مترا، وسيتم تسليم أول 500 ألف متر خلال أشهر قليلة.

كما كشف «زكريا» أنه سيلتقي وزير الصناعة الروسي، بعد غد الأربعاء، في القاهرة، وخلالها سيبحث النقاط القانونية والتنظيمية العالقة بين الجانبين المصري والروسي، للوصول إلى اتفاق بهدف الاستدامة والرضا من الجانبين.

وأضاف أنه جارٍ مناقشة هذه النقاط والتفاوض بشأنها، قائلا: «لا أستطيع القول إننا قريبون من حلها، ولكننا لسنا بعيدين أيضا».

ولفت إلى أن مجلس الأعمال المصري- الروسي منعقد حاليا، وأن هناك تباحثا باستمرار، مُبديا أمله في حل كل الأمور العالقة خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، خلال شهر أكتوبر الحالي.