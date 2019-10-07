شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المياه عن الأحياء من الأول إلى الثامن بمدينة الشيخ زايد لمدة 4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد عن ضعف المياه عن الأحياء من الأول إلى الثامن، وذلك لمدة 4 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا الثلاثاء، وحتى الساعه 1 ظهرا، وذلك بسبب أعمال الإصلاحات . Advertisements وأضاف الجهاز: "سيتم توفير سيارات محملة بالمياه وذلك للدفع بها فى الأماكن المتأثرة".

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