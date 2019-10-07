شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعيد فتح باب التحويل بين الكليات بدءا من غدا وحتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إعادة فتح باب التحويل بين الكليات لثلاثة أيام بدءا من الغد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وجاء فى بيان المركز الإعلامي بالجامعة، اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار حرص رئيس الجامعة على مستقبل الطلاب والطالبات ومراعاة لأولياء أمورهم، لعدم استطاعتهم إنهاء إجراءات تحويلهم خلال الفترة السابقة.



وأكد بيان المركز الإعلامى أن رئيس الجامعة قرر إعادة فتح التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات المستجدين خلال الفترة من يوم غدا الثلاثاء الموافق 8/ 10/ 2019 وحتى يوم الخميس القادم الموافق 10/10/2019 وذلك طبقا لقواعد التحويل ونقل قيد المستجدين والسابق إرسالها وإعلانها بكليات الجامعة في القاهرة والأقاليم.