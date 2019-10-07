شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: ضبط منتجات وفلاتر مياه مجهولة المصدر فى حملات بـ 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " القاهرة – الجيزة –– الاسكندريه – القليوبيه – كفر الشيخ – بنى سويف " لضبط المخالفين والتصدى للمارسات الضارة التى تخل بحقوق المستهلكين ﻭانه تم ضبط شركه لبيع مستحضرات تجميل وبرفانات بدون ترخيص بمنطقه المقطم ، وتم ضبط عدد 967 عبوة مستحضرات تجميل وبرفانات مجهولة المصدر وتحمل علامات لماركات عالمية ( برفان – مزيل عرق – عبوات حمام كريم – مثبت للشعر – شاور جيل – شامبو للشعر – كريم جل – فازلين وزيت للشعر).



كما تم ضبط مصنعين لتعبئة السكر والأرز لتلاعبهم في الاوزان بمنطقه المعتمدية بالجيزة ، وأيضاً بعدة محلات بمنطقة التوفيقية لعرضها وبيعها لقطع سيارات مجهولة المصدر وبدون بيانات وتخفيضات وهمية كما تم تحرير عدد 16 محضر لاصدار فواتير مخالفة لقانون حماية المستهلك ، وعدم الاعلان عن الأسعار ، وكذلك عدم اصدار فواتير ضريبية ، عدم وجود سجل تجارى وبطاقه ضريبية وكذا تحرير محضر لكافيه لاصدارة فواتير باللغه الانجليزية بالمخالفه للقانون وذلك فى منطقه مدينه نصر ومصر الجديدة .

وفى محافظة القليوبية فقد تم ضبط منشأة لاعادة تدوير زيوت السيارات المنتهية الصلاحية وتم التحفظ على كميات من معدات وادوات ومستلزمات التشغيل مما أسفر عن ضبط عدد 1000 جركن زيت فارغ معد للتعبئة و12 خزان زيت مستعمل ( سعه الخزان طن ) وعدد 50 شيكارة باجمالى ( 2500 كيلو بودرة زيادة اللزوجة )كما تم ضبط موقع غير مرخص لتصنيع مراتب بماركات وعلامات مختلفة مما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من المراتب و اسفنج معد للتصنيع وهالك لاعادة تصنيعه وايضاً تم ضبط باحدى المحال عدد من فلاتر المياه و شمع فلاتر مجهول المصدر.

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وبمحافظة الاسكندريه تم ضبط 370 كجم أسماك سردين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ،أما بمحافظة كفر الشيخ فقد تم ضبط مصنع تعبئه وتغليف مواد غذائيه(سكروأرز) بدون ترخيص ومنتجات مجهولة المصدر ومنتهيه الصلاحية بإحدى القرى بالمحافظة .



وأضاف اللواء راضى عبد المعطى، أن الحملات تمت بالتزامن مع ذكرى احتفالات نصر اكتوبر ، وفى اطار المتابعة المستمرة لجهاز حماية المستهلك وتفعيل منظومة الرقابة والمتابعة الدقيقة لاجراءات الاصلاح الاقتصادى والذى ياتى فى اطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن ضبط الأسواق واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بحماية المستهلك ، وتنفيذا لبرنامج الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الاسواق ومواجهة أى ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين وما وجه به وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية فى هذا الشأن.



وشار رئيس جهاز حماية المستهلك، انه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفات المشار اليها واحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، كما أكد على أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والادارة العامة لشرطة التموين والأجهزة الرقابية المختصة لافتا الى أن حملات الجهاز بكافة فروعة الأقليمية بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالاسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابة فضلاً عن اجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.



وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن ايه ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك او ايه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى اطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية .



وعلى جانب آخر وجه رئيس الجهاز رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين وان الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين عبر آليات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 19588 او من خلال رقم الواتس اب ( المواطن رقيب ) 01281661880 أو الموقع الالكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg او عبر التطبيق الالكترونى المتاح علي متجر الهواتف الذكية.