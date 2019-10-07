شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. 100 ندوة للحديث عن انتصارات أكتوبر بمساجد الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف، 100 ندوة تثقيفية للحديث عن انتصارات أكتوبر وحق الوطن على أبنائه غدا الثلاثاء، مع تكليف الدكتور سيد عبد البارى وكيل الوزارة لشئون الدعوة بديوان عام الوزارة بمتابعة تنفيذ الندوات.
أكدت وزارة الأوقاف، أن الندوات تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقضايا الوطنية، والتوعية بالتاريخ العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة، ومكانة الأوطان وفضل التضحية فى سبيلها، والعمل على كل ما يحقق أمنها وأمانها واستقر.
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