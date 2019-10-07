شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن تعين قيادات بجامعة السويس وتربية السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي عن صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من: الدكتور عبد العاطي لاشين محمد منسي – نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عادل توفيق إبراهيم محمد – عميدًا لكلية التربية بجامعة مدينة السادات ، والدكتور هشام محمد فوزي إبراهيم شعبان – عميدًا لكلية الهندسة بجامعة الزقازيق.

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