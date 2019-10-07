شكرا لقرائتكم خبر عن "روساتوم" تنظم غدا مؤتمر عن مستقبل الصناعة النووية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم غدا الثلاثاء الشركة الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة "روساتوم" بالتعاون مع هيئة المحطات النووية موتمر عن مستقبل الصناعة النووية فى مصر ،ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين بقاعة مؤتمرات المنارة.
ويهدف المؤتمر إلى تعريف الشركات المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات التى تحتاجها المحطة النووية بالضبعة، بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات المصرية فى أنشطة المشروع لتحقيق استراتيجية توطين تكنولوجيا الطاقة النووية بمصر.
و من المقرر أن يفتتح الموتمر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة و الدكتور أمجد الوكيل رءيس هيئة الطاقة النووية و الدكتور عاطف عبد الحميد ، رئيس هيئة الطاقة الذرية و عدد من قيادات الوزارة و الهيئات المختصة.
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