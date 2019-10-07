فيديو ..العاصمة الإدارية.. أرض العمل والعرق والبناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الصباح الباكر ومع بزوغ فجر كل يوم يخرج آلاف العمال لمواصلة عملهم بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنجاز المشروعات. آلاف العمال تجدهم منتشرين داخل مواقع العمل المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كل منهم شد الرحال من بلدته من أسوان للإسكندرية وجاء للعمل بالعاصمة، التى وفرت سوق العمل لكثير من المواطنين. Advertisements

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