شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: لا نفرق بين شركات مصرية وأجنبية.. ونشجع الجميع على الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر تدعم كل الشركات العاملة فى الاستثمار فى مصر، قائلاً: "نحن لا نفرق بين شركات أجنبية وآخرى مصرية، نحن منفتحون على الجميع، ونشجع الجميع على الاستثمار".

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذى طالب عدد من النواب خلال مناقشته تخفيض الرسوم المفروضة.

وقال النائب محمد أبو حامد، رداً على ما أثير حول مناقشة تخفيض الرسوم على المواطن بدلاً من الشركات، إن تشجيع الاستثمار هو صميم دعم الغلابة، مضيفاً:"تشجيع الاستثمار سيوفر فرص عمل حقيقية، والتحرك فى أمور تكلفتها أقل والهدف الاستراتيجى من وراءها أكبر هو صميم الانحياز للمواطن".