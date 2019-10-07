شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكى: الكونجرس سيتبنى عقوبات ضد تركيا حال غزوها سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن السيناتور ليندسي جراهام، أكد الكونجرس الامريكى سيتبنى عقوبات فى ضد تركيا إذا غزت سوريا.

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فيما أعلن البنتاجون، أن أمريكا لا تدعم عملية تركية فى شمال سوريا.