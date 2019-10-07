شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكى: الكونجرس سيتبنى عقوبات ضد تركيا حال غزوها سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن السيناتور ليندسي جراهام، أكد الكونجرس الامريكى سيتبنى عقوبات فى ضد تركيا إذا غزت سوريا.
فيما أعلن البنتاجون، أن أمريكا لا تدعم عملية تركية فى شمال سوريا.
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