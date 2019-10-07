الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل النظام الأساسي لشركات المياه بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي لعمل شركات المياه على مستوى الجمهورية. وجاء نص القرار كالآتي:​

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