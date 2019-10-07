محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بإصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الجنيه الواحد، وعملات تذكارية فضية فئة المئة جنيه، بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس بنك مصر. وجاء نص القرار كالآتي: ​

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كانت هذه تفاصيل خبر إصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس "بنك مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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