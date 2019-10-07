عبدالعال يطالب "النواب" بالنقد البناء أثناء حضور رئيس الوزراء غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة غدًا نقدًا بناءً، حيث يحضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لسماع شكاوى النواب للرد على مشكلات المواطنين.

وقال عبدالعال إن "مصر في مرحلة هامة".

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جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب برئاسة عبدالعال خلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وسط اعتراضات الأعضاء على أوضاع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمصراوي، أول أمس السبت، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يلقي بيانًا حكوميًا أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل.

يأتي هذا بعد انتقادات برلمانية وجهت للحكومة، إضافة لإعداد الحكومة تقريرها الأخير الأسبوع قبل الماضي لإرساله إلى البرلمان، ومن المرجح أن يكون البيان تقرير إنجازات الحكومة الصادر عن مجلس الوزراء.