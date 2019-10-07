​وزيرة التضامن تؤكد ضرورة تجويد الخدمات لصالح الفئات الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة تجويد الخدمات المقدمة عبر الوحدات والإدارات الاجتماعية.

وقامت وزيرة التضامن، صباح اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر؛ للوقوف على أنشطة المديرية المختلفة والمشروعات التي تشرف عليها ومتابعة معدلات التنفيذ والإنجازات المتحققة بالبرامج والمبادرات الخاصة بالوزارة.

وخلال زيارتها، عقدت والي اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالمديرية ومديري الإدارات بحضور الأحمدي الوكيل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.

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واستمعت الوزيرة إلى آليات سير العمل والصعوبات والمشاكل التي تواجه العاملين، كما بحثت سبل تطوير العمل ورفع كفاءة العاملين بالمديرية لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتقديم خدمة أسرع بجودة عالية للجمهور.

وأكدت الوزيرة ضرورة تجويد الخدمات المقدمة عبر الوحدات والإدارات الاجتماعية مع تفعيل كافة المشروعات والبرامج لصالح الفئات الأكثر احتياجًا من خلال جهاز وظيفي على درجة عالية من الاحترافية والكفاءة بما يضمن تحقيق الاستهداف من برامج وخدمات الوزارة.

وفي إطار رفع كفاءة العنصر البشري، استعرض اللقاء ملامح الخطة التدريبية المنفذة لرفع كفاءة العاملين بالمديرية وتقديم الدعم الفني لهم حيث بدأت الوزارة في تطبيق خطة للبرامج التدريبية لرفع كفاءة العنصر البشري وتقديم خدمة أفضل للمواطنين على مستوى المحافظات.

وخلال زيارتها للمديرية، قامت الوزيرة -ترافقها نائب محافظ البحر الأحمر يسرا عطية- بتفقد عدد من المشروعات الاجتماعية منها مركز التدريب الإداري بالبحر الأحمر والذي يقع بمنطقة شمال الأحياء بالغردقة على مساحة تزيد على 700 متر مربع ويتكون من مبنيين ويضم 64 غرفة مجهزة للإقامة وقاعة اجتماعات وقاعات للمحاضرات وسكنًا للعاملين ومطعمًا وقاعة مؤتمرات كبيرة وعددًا من القاعات للكمبيوتر كما يضم أجهزة ووسائل تدريب.