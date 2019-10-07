بعد 6 ساعات.. رفع الجلسة العامة للبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
رفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، والتي استمرت أكثر من 6 ساعات، تم خلالها مناقشة عددا من التشريعيات.
وقبل رفع الجلسة، وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها.
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