مصر | النيابة تواصل التحقيق في مصرع "متسول" أثناء عبوره طريق الاوتوستراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تواصل التحقيق في مصرع "متسول" أثناء عبوره طريق الاوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة 15 مايو التحقيق فى واقعة اصطدام شخص بسيارة ملاكى أثناء عبوره طريق الأوتوستراد، وامرت باستدعاء قائد السيارة الملاكى للاستجوابه حول الحادث، كما صرحت النيابة فى وقت سابق بدفن جثة المجنى عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة 15 مايو، إشارة من النجدة، مفادها، مصرع شخص صدمته سيارة ملاكي، وبالانتقال والفحص عثر جثة رجل في العقد الرابع من العمر، ولم يستدل على هويته، وأضافت التحقيقات أن الضحية من "المتسولين".

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات، كما وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام.