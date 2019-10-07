مصر | التأديبية تعاقب مدير سابق بمديرية الأوقاف بالمنيا لإغلاقه دور أعلى مسجد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التأديبية تعاقب مدير سابق بمديرية الأوقاف بالمنيا لإغلاقه دور أعلى مسجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير مديرية الأوقاف سابقًا بمحافظة المنيا بدرجة وكيل وزارة بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب مدرس وإمام وخطيب منتدب رئيسًا لقسم المساجد بإدارة اوقاف المنيا، لخروجهما على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يراع أي منهما مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المحال الاول بصفته أصدر قرار بغلق الدور الثانى أعلي أحد المساجد، برغم عدم تبعيته للأوقاف، مما ادي الي حرمان الجمعية الشرعية والتى مقرها بهذا الدور من مزاولة نشاطها بالمخالفة للوائح، رغم أن المبنى له مدخل منفصل عن المسجد.

واضافت المحكمة، بأن المحال الثانى بصفته خطيب مسجد، لم يعرض علي وزير الأوقاف عدم تبعية المسجد المغلق لوزارة الأوقاف.