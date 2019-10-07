أخبار مصر | وزير التربية والتعليم يزف بشرى سارة للمعلمين اليوم

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أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم إطلاق أكبر بوابة للتوظيف بالوزارة للمعلمين، الأربعاء المقبل وسيتم الاستعانة بكل التخصصات التي تحتاجها الوزارة من (معلمين - إداريين - عمال)، موضحًا أن التقديم سيكون إلكترونيًا.

وأضاف شوقى أن الوزارة تبحث عن 120أف معلم للتعاقد لمدة عام وتكون الأفضلية للمعلمين المؤقتين في العام الماضي، مؤكدًا أنه سيتم الاختيار حسب الكفاءة، وليس بالتظاهر أو بالصوت العالي.