أخبار مصر | غادة والي في جولة تفقدية لمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي في جولة تفقدية لمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لمديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر للوقوف على أنشطة المديرية المختلفة والمشروعات التى تشرف عليها ومتابعة معدلات التنفيذ والإنجازات المتحققة بالبرامج والمبادرات الخاصة بالوزارة.

وخلال زيارتها عقدت والى اجتماعا موسعا مع العاملين بالمديرية ومديرى الإدارات، بحضور الأحمدي الوكيل وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالبحر الأحمر، حيث أستمعت والى إلى آليات سير العمل والصعوبات والمشاكل التى تواجه العاملين، كما بحثت سبل تطوير العمل ورفع كفاءة العاملين بالمديرية لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتقديم خدمة أسرع بجودة عالية للجمهور.

وأكدت والى على ضرورة تجويد الخدمات المقدمة عبر الوحدات والإدارات الإجتماعية مع تفعيل كافة المشروعات والبرامج لصالح الفئات الاكثر إحتياجا من خلال جهاز وظيفي على درجة عالية من الاحترافية والكفاءة بما يضمن تحقيق الاستهداف من برامج وخدمات الوزارة.

وفى إطار رفع كفاءة العنصر البشرى، أستعرض اللقاء ملامح الخطة التدريبية المنفذة لرفع كفاءة العاملين بالمديرية وتقديم الدعم الفني لهم، حيث بدأت الوزارة فى تطبيق خطة للبرامج التدريبية لرفع كفاءة العنصر البشرى وتقديم خدمة أفضل للمواطنين على مستوى المحافظات شهدت محافظة البحر الاحمر الانطلاقة الأولى لها.

وخلال زيارتها للمديرية قامت والى ويرافقها نائب محافظ البحر الأحمر الدكتور يسرا عطية بتفقد عدد من المشروعات الإجتماعية، حيث قامت بزيارة مركز التدريب الإدارى بالبحر الاحمر والذى يقع بمنطقة شمال الاحياء بالغردقة على مساحة ما يزيد على 700 متر مربع ويتكون من مبنين ويضم 64 غرفة مجهزة للاقامة وقاعة اجتماعات وقاعات للمحاضرات وسكن للعاملين ومطعم وقاعة مؤتمرات كبيرة وعدد من القاعات للكمبيوتر كما يضم أجهزة ووسائل تدريب.

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى الى إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم بالإضافة الى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.

_ تشمل سياسات الوزارة ثلاث محاور رئيسية:_

أولا - الحماية

1_ تحقيق الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسي في شكل دعم نقدي ويشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام والعاطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى الحماية التأمينية كجزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية.

2_ المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي والسكن، وإن كانت الوزارة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر وإنما تتقاطع مع جهات حكومية وغير حكومية شريكة للوفاء بتلك الخدمات.

3_ الإدماج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وتحفيز القطاع الأهلي والقطاع الخاص على دعم قطاع الأعمال والتوسع في عمل مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات زراعية وصناعية تزيد من حجم الطلب على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الأسواق.

ثانيا - الرعاية:_

1_ هياكل محدثة لتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية وفقا لادوار ومسئوليات واضحة ومحددة.

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2_ نظام إدارة حالة مفعل يربط بين خدمات الرعاية الإجتماعية فيما بينها وكذلك خدمات الرعاية الإجتماعية وخدمات الوزارة ككل كادر كافى ومؤهل من مقدمى الرعاية والإداريين قادرين على تقديم خدمات الرعاية الإجتماعية طبقا لمعايير الجودة المعتمدة.

برامج مطورة ومفعلة للوقاية من التفكك الأسرى.

3_ أطفال بدون رعاية أسرية يتمتعون برعاية داخل منظومة أسرية فى إطار إسراتيجية للا مؤسسية وشباب ممكن من المشاركة الفعالة فى القضايا الوطنية ومسنون ممكنون من الإنخراط والمشاركة فى المجتع،والحد من الإلتحاق بدور المسنين

4_ نظام جودة معتمد ومطبق بكل إدارات قطاع الرعاية الإجتماعية

5_ عقد إسناد معدل ومفعل لضمان جودة وفاعلية خدمات الرعاية الإجتماعية المقدمة من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية

6_ نظام متابعة وتقييم مطور ومطبق فى جميع إدارات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات ونظام شكاوى مفعل لجميع خدمات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات

ثالثا - التنمية:_

1_ رفع قدرات ومهارات العاملين في مجال التنمية وحتي يمكن اداء الخدمة بكفاءة عالية.

توفير اعتمادات اضافية لمراكز التدريب ومشروعات التنمية من خلال مشاركات مع جهات متعددة.

2_ تحـفيز الجمعيات والمؤسـسات الاهـلية والقطاع الخاص للقيام بالــدور الاجتماعي والمساندة لتفعيل وزيادة الخدمات للمجتمع والافراد.

3_ التوسع في عمليات الاقراض متناهي الصغر بغرض اقامة المشروعات لمواجهة ظاهرة البطالة.

4_ التشبيك مــع الجهـــات الخارجية والـداخلية للاستفـادة من التجــارب والمعـارف والمهارات التي تمتلكها هذه الجهات واشراكها في برامج التنمية.

5_ ميكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية لتسهيل سبل التواصل والتسويق.