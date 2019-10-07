أخبار مصر | دينية البرلمان تكشف عن خطتها خلال دور الانعقاد الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دينية البرلمان تكشف عن خطتها خلال دور الانعقاد الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، إن اللجنة معنية بمؤسسات الأزهر الشريف ومؤسساته الداخلية "مجمع البحوث، وهيئة كبار العلماء، وجامعة الأزهر، والتعليم قبل الجامعي، ومستشفيات الجامعة"، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، والكنيسة المصرية.

وأوضح "العبد"، خلال مناقشة اللجنة لخطة عملها في دور الانعقاد الخامس باجتماع اليوم، أن اللجنة تقوم بمهمتها كلجنة دينية في الرقابة والتشريع بالنسبة لهذه الجهات، وهي جهات أصيلة في الدولة كمؤسسات دينية، ونستهدف تقديم مصلحة بناء الدولة الحديثة بكل أبعادها الفكرية والعملية.

وأضاف: "نتفق على محاربة التطرف والإرهاب والتعصب والتشدد والتسيب، ونعمل وفقا لقاعدة، لا إفراط ولا تفريط، ونحارب التطرف فكرا أو قولا أو عملا، وذلك ضمن عوامل تجديد الخطاب الديني".

وطالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بضرورة مناقشة وإقرار قانون الإجرءات الجنائية خلال دور الانعقاد الحالي، باعتباره الأخير من عمر الفصل التشريعي الأول.

وأكد أعضاء مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة مشروع القانون في مارس عام 2018 ولم يتم عرضه في الجلسة العامة بالمجلس حتى الآن، كما أكدوا أن المنظومة القضائية في حاجة إليه، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين.

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ومن جانبه، قال النائب سامي رمضان، عضو اللجنة، إننا في حاجة لإقرار الإجراءات الجنائية، خاصة مع صدور قانون رقم 11 لسنة 2017 يقضي باقتصار النقض في القضايا على مرحلة واحدة وإعطاء محكمة النقص الحق في التصدي في الموضوع، ما يتطلب أن نكون أمام استئناف في الجنايات.

وقال إن الوضع الحالي لا يحقق الفرصة الكاملة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم في ظل فصل محكمة النقض لموضوع بعض القضايا وفق التعديلات الأخيرة، مؤكدا أن استئناف الجنايات ضرورة مهمة.

كما قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية لعرض تقييمهم لما تم من إجراءا تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقال الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، أن المواطن المصرى سيكون هو أولوية لجنة الشئون الاقتصادية خلال دور الانعقاد الخامس، قائلا: "مصر انتهت من برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى كانت مدته 3 سنوات، والآن يجب استدعاء الوزراء للاستماع إلى تقييمهم بشأن هذا البرنامج وما تم تحقيقه وما لم يتحقق".

وأشار "العربى" إلى أن الإصلاح الاقتصادى لن يؤتى ثماره طالما كان يتعلق بالموازنة العامة للدولة فقط وتحميل أعباء الموازنة على المواطن المصرى، مضيفًا أن دور الانعقاد الحالى هو آخر أدوار انعقاد الفصل التشريعى الأول، وأنه سيكون منهاج عمل اللجنة خلال هذا الدور هو إلقاء الضوء على الأثر التشريعى للقوانين الاقتصادية التى وافقت عليها اللجنة وأقرها المجلس خلال أدوار الانعقاد السابقة، وتتويجًا لمجهودات أعضاء اللجنة لكى يبرز أمام الرأى العام الدور الرقابى للجنة جنبًا إلى جنب مع دورها التشريعى.

وكذلك متابعة أداء الحكومة لتنفيذ وتحقيق وتفعيل ما سبق وأن أوصت به اللجنة فى كافة التقارير والمذكرات والبيانات الصادرة عنها (تقارير اتفاقيات دولية، تقارير القوانين، توصيات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية، برنامج الحكومة، الزيارات الميدانية، جلسات المواجهة والاستطلاع، مذكرات).