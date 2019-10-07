أخبار مصر | متحدث "الإنتاج الحربي": مستنكرا غلق صفحات "الخليج 365" على "فيسبوك": مؤسسة إعلامية ضخمة تمارس دورها بمهنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث "الإنتاج الحربي": مستنكرا غلق صفحات "الخليج 365" على "فيسبوك": مؤسسة إعلامية ضخمة تمارس دورها بمهنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر محمد أبو بكر، المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، إغلاق إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحات بوابة الخليج 365 الإلكترونية، مشيرًا إلى أن مؤسسة الخليج 365، كانت ولا تزال منصة إعلامية ضخمة توجه رسالتها الإعلامية بمنتهى الشفافية والوطنية تجاه المجتمع المصري والعربي.

وأشار المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، إلى ضرورة وجود رد رسمي من إدارة "فيسبوك" على ذلك الفعل غير المبرر وغير المفهوم، مؤكدا تضامنه الكامل مع مؤسسة الخليج 365، حتى تعود لممارسة دورها الإعلامي الذي انتهجته منذ تأسيسها على يد الأستاذ عادل حموده.

وكانت إدارة "فيسبوك" قد أغلقت صفحات "الخليج 365"، من دون سابق إنذار مدعية توجيه المؤسسة انتقادات لدول قطر وتركيا وإيران، دون الاستناد لدليل واضح أو ملموس في ظل حملة ممنهجة من لجان إلكترونية خارجية.