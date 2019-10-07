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شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد شارع 15 مايو بحي شبرا الخيمة، اليوم الاثنين، هبوط أرضي يصل إلى عمق متر، ما أدى إلى حدوث ازدحام مروري بالمنطقة.
تلقت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة، إخطارا بحدوث هبوط أرضى بمنتصف شارع 15مايو، التابع لحي شرق شبرا الخيمة، عبارة عن عمق متر، وعلي الفور تم انتقال مسؤولي الإدارة الهندسية بالحي ومسؤولى المياه والغاز والصرف الصحي وتم تحرير محضر لإثبات حالة، كما تم ردم الهبوط وعمل سياج حوله لحين إنهاء أعمال الصرف الصحى.
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