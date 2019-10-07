شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجلس النواب على عبدالعال إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى سيحضر الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الثلاثاء، لإلقاء بيان الحكومة أمام المجلس.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، «رئيس الوزراء سيحضر غدا وستعرضون أمامه كل المشاكل».

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قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أن ما ذكره رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، في زيارته بمحافظة الإسكندرية بشأن توفير 1500 درجة مالية للشهر العقاري من منطلق الانتدابات بين الموظفين بالحكومة وليس تعينات جديدة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وسط اعتراضات الأعضاء على أوضاع الشهر العقاري على مستوي الجمهورية.

وقال «محجوب» أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم عمل مسابقة داخلية لموظفي الحكومة بشأن الانتداب في الشهري العقاري، وتم التقدم لـ7آلاف موضوع للعمل لباحث قانوني بالشهر العقاري، وتم اختيار منهم 1200 موظف موزعين على مستوي المحافظات، مؤكدا على أنه خلال شهر من الآن سيتم تسكين هؤلاء الموظفين في الشهر العقاري لحل إشكاليات الموظفين والعجز الذي نعاني منها.

ولفت إلى أن هذه الدرجات المالية الجديدة على مستوي الانتدابات وليس تعينات، مؤكدا على أن هذه التجربة سيتم تطبيقها قريبا من خلال مسابقات داخلية لمواجهة العجز في ملف الخبراء وأيضا الأطباء الشرعيين، مؤكدا على أن مشكلة الموظفين بالشهر العقاري محلولة، مؤكدا على أنه فيما يتعلق بالأماكن والمقرات تم التنسيق مع وزارة التخطيط والاتصالات لميكنة البيانات، وتطوير المقرات بشكل نهائي قائلا:«عندنا 430 مقر تم تطوير 180 وسيتم استكمال الباقي خلال الفترة المقبلة».