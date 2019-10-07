شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد معمل «سمارت» لتشخيص أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز، معمل «سمارت لاب» لتشخيص الأمراض النباتية، التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، والأنشطة التي يقوم بها.

واستعرض الدكتور أحمد شلبي مدير المعمل، مهام المعمل والتي تتركز في استخدم أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الإصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيرية، وتدريب العديد من الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن المعمل يوفر نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة والحد من انتشار الأمراض.

Advertisements

وأوضح«شلبي»، أن رؤية المعمل، هي زيادة الوعي بين المزارعين لتقديم المشورة لهم على استراتيجيات إدارة الأمراض النباتية، وزيادة الجهود لتطوير طرق جديدة ومقبولة بيئيا لتشخيص أمراض النبات وزيادة الوعي بين العاملين في القطاع الزراعي من خلال عقد الدورات التدريبية التي تهتم بتوصيل كل ما هو جديد في مجال الأمراض النباتية وتشخيصها.

وأشار إلى أن المعمل يصدر نشرات دورية تضم معلومات عن المسبب المرضي وكيفية التعرف عليه والإبلاغ في حال ظهور أمراض جديدة، حيث تتضمن النشرات طرق الوقاية والعلاج، لافتا إلى أنه من أولويات المعمل ايضا نقل المعرفة إلى صغار المزارعين لمساعدتهم في التعرف على الأمراض النباتية لمنع خطر انتشار مسببات الأمراض على المحاصيل الاقتصادية المختلفة، والمشاركة في زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ودعمه لرفع معدلات التصدير من خلال إنتاج محاصيل عالية الجودة والكمية.

وتفقد وزير الزراعة المعامل والصوب التابعة للمعمل، والتي تقوم بإنتاج شتلات الزيتون والموالح والعنب والمانجو، الخالية من الفيروسات، وطرق ومراحل الإنتاج المختلفة.

وزير الزراعة يتفقد معمل سمارت لاب لتشخيص الامراض النباتية بمركز البحوث الزراعية

وزير الزراعة يتفقد معمل سمارت لاب لتشخيص الامراض النباتية بمركز البحوث الزراعية