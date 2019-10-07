شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إيفاد» يلتقي مدبولي ويُبدى إعجابه بما شهدته مصر من طفرة تنموية وعمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، جلبرت أونجبو، الرئيس التنفيذي للصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد» والوفد المرافق له، وحضر اللقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير الزراعة.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والإيفاد منذ السبعينات، وما قدمه الصندوق من مساعدات فنية ومادية قيمة لخدمة أغراض التنمية الزراعية في مصر، وكافة الدول الأعضاء، مُؤكداً التزام الحكومة المصرية باستمرار التعاون مع الإيفاد بما يخدم أغراض التنمية للمناطق الريفية.

Advertisements

ووجه مدبولى التهنئة لرئيس الإيفاد على افتتاح المكتب الإقليمي للصندوق في القاهرة، وهو المكتب الذي سيخدم ٧ دول بالمنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس الإيفاد عن اعتزاز الصندوق بعلاقات التعاون مع مصر، لا سيما وأن مصر باتت أكبر الدول المستفيدة من المساعدات التي يُقدمها الصندوق لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مؤكداً تطلع الصندوق لتعزيز علاقات التعاون مع مصر في المستقبل.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الرئيس التنفيذي للإيفاد أبدى إعجابه الشديد بما شهدته مصر من طفرة تنموية وعمرانية منذ آخر زيارة له للقاهرة قبل ٥ سنوات، حيث أكد أونجبو أنه فوجئ خلال زيارته الجارية للقاهرة بحجم التطور المتسارع الذي شهدته مصر على مدار تلك السنوات، وهو ما يُدلل على حجم الجهد الذي بذلته الدولة المصرية في تحقيق هذه الطفرة الملحوظة.