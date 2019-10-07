شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن فتح أسواق جنوب إفريقيا أمام المانجو المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يفيد بنجاح الحجر في المفاوضات مع دولة جنوب أفريقيا، لفتح أسواقها أمام المانجو المصرية، والتي تتمتع بسمعة متميزة على مستوى العالم.

وأضاف التقرير أن جهود الحجر الزراعي تتواصل من أجل فتح أسواق جديدة، أمام المنتجات الزراعية المصرية، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.