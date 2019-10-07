شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يستقبل السفير العراقي في القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل وزير قطاع الأعمال، هشام أنور توفيق، سفير العراق في القاهرة، د.أحمد نايف الدليمي، بمقر الوزارة.

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وبحث الجانبان، الإعداد والتنسيق للجنة العليا «العراقية-المصرية» المشتركة، والمُقرر عقدها في بغداد، خلال الفترة المقبلة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأشار «توفيق» إلى حرص الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذه اللجنة بأقرب وقت ممكن، إذ تعد اللجنة المشتركة إحدى أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، مُعبرًا عن دعم الحكومة المصرية للعراق في جميع المجالات ومنها مجال الأعمال وقطاع الشركات.

من جانبه، أكد السفير العراقي على أهمية العلاقة التاريخية بين العراق ومصر، باعتبارهما من أهم ركائز المنطقة.

وزير قطاع الأعمال يستقبل السغير العراقي في القاهرة

وزير قطاع الأعمال يستقبل السغير العراقي في القاهرة

وزير قطاع الأعمال يستقبل السغير العراقي في القاهرة

وزير قطاع الأعمال يستقبل السغير العراقي في القاهرة