شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: لدينا آليات للكشف عن المعلمين المُتطرفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، إن كافة الأموال التي تعمل الوزارة على توفيرها سيتم ضخها لصالح المعلمين، بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف «عمر» أن الوزارة لديها آليات كاملة للكشف عن المعلمين المُتطرفين أصحاب الأفكار الهدامة، بهدف حماية الطلاب.