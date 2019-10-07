شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص لسقوط أمطار خفيفة خلال الـ72 ساعة المقبلة فى سيناء والصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم عطا ، رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية والمتحدث باسم الهيئة، أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على جنوب سيناء ومناطق متفرقة من جنوب الصعيد ، وذلك بدء من اليوم الإثنين وخلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وقال عطا ، فى تصرحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، أنه لازالت هناك فرص لتكون الشبورة على الطرق خاصة فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية وتتلاشى مع بداية النهار، لافتا إلى أن درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة تتراوح بين 20 لـ 25 درجة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن فرص سقوط الأمطار المحتملة خلال الـ 72 ساعة المقبلة ستكون من خفيفة لمتوسطة، لافتا إلى أنه رغم الإنخفاض الطفيف الذى شهدته درجات الحرارة ولكن تزال الدرجات أعلى من المعدل الطبيعى لها بمعدل درجتين حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 32 و 34 درجة .

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف لبلا.

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كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وخليج السويس.