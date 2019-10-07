شكرا لقرائتكم خبر عن ‎رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطينى بأول زيارة لمصر.. وجلسة مباحثات مرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم، الدكتور محمد اشتية، رئيس وزراء فلسطين والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته الرسمية الأولي لمصر منذ توليه مهام منصبه.

‎وتأتى زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى لمصر فى إطار الحرص المتبادل بين القيادة السياسية فى البلدين على تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين مصر وفلسطين فى شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

‎ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور محمد اشتية، جلسة مُباحثات ثنائية، فضلاً عن ترأسهما لجلسة مباحثات موسعة يشارك فيها وفد وزاري رفيع المستوى من البلدين.

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