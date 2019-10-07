شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: رئيس الوزراء سيحضر للبرلمان غدا لمناقشة مشكلات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيحضر غدا الثلاثاء إلى مقر مجلس النواب، بقاعة الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة كل المشكلات التى يعانى منها المواطن المصرى.

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وكانت النائبة سهير الحادى، قد طالبت الدكتور على عبد العال بتخصيص جلسة خاصة لمناقشة مشكلات الوزارات الخدمية كالتربية والتعليم والعدل والتموين والتضامن وغيرها من الوزارات، وعجز العمالة فى الوزارات الخدمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر.