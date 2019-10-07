شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: رئيس الوزراء سيحضر للبرلمان غدا لمناقشة مشكلات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيحضر غدا الثلاثاء إلى مقر مجلس النواب، بقاعة الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة كل المشكلات التى يعانى منها المواطن المصرى.
وكانت النائبة سهير الحادى، قد طالبت الدكتور على عبد العال بتخصيص جلسة خاصة لمناقشة مشكلات الوزارات الخدمية كالتربية والتعليم والعدل والتموين والتضامن وغيرها من الوزارات، وعجز العمالة فى الوزارات الخدمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر على عبد العال: رئيس الوزراء سيحضر للبرلمان غدا لمناقشة مشكلات المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.