شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها ستضع إطار عام لقياس كفاءات وجدارة المعلمين على غرار إطار عام المناهج التعليمية، قائلة: لابد أن تكون هناك مواصفات لمن يعمل معلما، إضافة إلى منحه رخصة مزاولة المهنة كما سيتم الاستعانة بخبراء ورؤساء الجامعات وكليات التربية لوضع أطر معينة لتقييم المعلمين فى المدارس ودوافع وشهادات الصلاحية.

Advertisements

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف، يوم الأربعاء المقبل الساعة 12 ظهرا، لمن يريد أن يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للعمل كمعلم، وعلى كل من يرغب أن يضع أوراقه وسيتم الاستعانة به حينما تحتاج إليه الوزارة، مؤكدة أن البوابة يجب أن يمر بها كل من يرغب فى العمل بمهمة التدريس وجميع الخطوات تتم بشكل إلكترونى، وهذه البوابة أيضا يتم فيها إتاحة العمل للمتطوعين للعمل فى التربية والتعليم.

وشددت الوزارة على أنها تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام، تجدد لمدة 3 سنوات، مشددة على أن نسبة العجز 320 ألف.