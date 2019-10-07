شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: استثمار قدرات ذوى الإعاقة فى المجالات الإبداعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد برنامج "فرصة" إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى لمستفيدى تكافل وكرامة، ورشة عمل تشاركية مع المجلس الثقافى البريطانى، فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس الثقافى البريطانى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتدريبهم وإعدادهم لسوق العمل تحت عنوان فرص الابتكار من أجل ذوى القدرات الخاصة فى قطاع الصناعات الحرفية والإبداعية.

وقال عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى: إن ورشة العمل هى أولى سلسلة ورش تشاركية سيتم تنظيمها تباعا تهدف إلى طرح رؤية للتحديات التى يمكن أن تمثل عائقا لذوى الإعاقة عن العمل، فى مجال الصناعات الإبداعية، موضحا أنها تلك الصناعات التى لها علاقة وثيقة بالفن والثقافة والموسيقى والرسم وهى مجالات تتميز بما تملكه من قيمة مضافة عالية، خاصة وأن الاتجاه العالمى فى تناول الإعاقة واستثمار قدرات ذوى الإعاقة هو الاهتمام بهذه الصناعات الإبداعية وربط أصحاب الإعاقة بها فى ضوء ما يملكون من مهارات متقدمة فى هذا الإطار تؤهلهم للإبداع.

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وأضاف الشبراوى أن الورشة ضمت 40 ممثلا عن عدد من الجمعيات العاملة فى مجال ذى الإعاقة والتمكين الاقتصادى، حيث سيتم تدريب الحضور على التعرف على هذه التحديات وطرح الحلول التى يمكن أن تتحول إلى شراكات اجتماعية وانشطة تقوم على تمكين ذوى الإعاقة مع التطرق إلى آليات التأهيل، حيث من المنتظر أن تسفر تلك المبادرة فى نهايتها عن تاسيس عدد من الشراكات فى هذا المجال.

وناقشت ورشة العمل على مدى جلسات عملها التحديات بقطاع الصناعات الحرفية والإبداعية فى توظيف ذوى الإعاقة ومنصة يمكن كوم ومشروع الابتكار التشاركى للاقتصاد الإبداعى ومنهجية التعرف على التحديات وتحديد أولويات التصدى لها.

جدير بالذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى لأفراد الأسر من مستفيدى تكافل وكرامة ويستهدف القادرين على العمل منهم أو من الضمان الاجتماعى بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأهلى، ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادى والشق الإنتاجى منها وهو المحرك الأساسى لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير فرص التمكين سواء فى بدء مشروع يدر عليهم دخلا ماديا أو فى توفير فرص عمل مناسبة لهم وتوفير الوظائف الملائمة لهم.