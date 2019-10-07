شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إزالة شعر الذقن بالليزر إذا لم يضار الشخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، وطلبات الفتوى، وجاء من بين الأسئلة سؤال حول حلق اللحية نصه:"هل يجوز إزالة شعر الذقن بالليزر؟".

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"المسألة هنا مرتبطة بحلق اللحية وحلق اللحية يراه الكثير من الفقهاء ليس حراما".

Advertisements

وتابع شلبى:"الكثير من الفقهاء أكدوا أن إعفاء اللحية أو حلق اللحية سنة وليس حراما، والإنسان إذا لم يفعل السنة لا وزر عليه"، قائلا:"بناء على هذا الرأى يجوز إزالة شعر الذقن بالليزر ولكن على ألا يكون هناك ضرر على الشخص".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.