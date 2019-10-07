شكرا لقرائتكم خبر عن "واعظات الأزهر" ينتشرن فى المدارس والمعاهد ومراكز الشباب للتوعية بحقوق الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إنه فى إطار العناية بالطفل ومقاومة العنف ضد الأطفال ودعم الأعمال التى تساعد على إظهار صحيح الإسلام وروح الإسلام السمحة قامت واعظات الأزهر الشريف بالمشاركة في حملة تستهدف مقاومة العنف ضد الاطفال بعنوان: ليس منا من لم يرحم صغيرنا).

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وأضافت مساعد الأمين العام أن الحملة انطلقت ضمن الفعاليات التوعوية للواعظات فى المساجد والمدارس ومراكز الشباب لتوعية الأسر المختلفة فى المجتمع بحقوق الصغار وأسلوب وهدى النبى صلى الله عليه وسلم فى التعامل مع الأطفال والعناية بهم.

على نفس المستوى شاركت واعظات الأزهر بمجموعة من المقالات العلمية المتنوعة حول محور الحملة تم نشرها على موقع مجمع البحوث الإسلامية وكذلك تنشر مقالات فضلا عن بعض وسائل الإعلام الأخرى، حيث تعرضت تلك المقالات لحقوق الطفل في الإسلام وبيّنت بشاعة الجرائم التى ترتكب بحق الأطفال كاستخدام العنف فى التعامل معهم دون وجود حالة من الحوار والنقاش.