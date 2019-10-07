قطاع التدريب بالرى ينتهى من تدريب 31 مهندس بالوجه القبلى على رقابة المخازن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى قطاع التدريب بوزارة الموارد المائية والرى، من الدورة التدريبية فى مجال إدارة المخازن والرقابة على المخزون السلعى بمشاركة 31 متدربا (مهندسين والموهلات العليا والمتوسطه من العاملين فى مجال المخازن والمشتريات) من مختلف قطاعات الوزارة بالوجه القبلى. أوضح القطاع فى بيان له أن البرنامج شارك فيه مدربين من الهيئة العامة للخدمات الحكومية. يشار إلى أنه تم اعتماد قطاع التدريب الاقليمي للموارد المائية والرى كجهة تدريب قومية لدي الجهاز المركز للتنظيم والادارة وتم ادراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومى، و أن هذه الخطوة داعمة للتعريف بالقطاع وتسويقه لدي الجهات الحكومية والغير حكومية وكذلك التنسيق مع جهات الدولة المختلفة فى تنفيذ البرامج والدورات التدريبية بما يتماشى مع استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

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