شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: توزيع الـ 1200 موظف الفائزين بمسابقة الشهر العقارى خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عيد محجوب، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، إن الـ 1200 موظف الذين فازوا فى المسابقة التى أعلنت عنها وزارة العدل فى شهر مارس الماضى، من العاملين بقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، سيتم نقلهم بنفس درجاتهم المالية خلال شهر.

وأضاف "محجوب" فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، أنه سيتم توزيع هؤلاء الموظفين على جميع أنحاء الجمهورية، كلاً فى محافظته حتى نحافظ على استقرارهم الأسرى.

وتابع المستشار عيد محجوب فى رسالته للنواب: "اللى بيتكلم عن مقر شهر عقارى سيئ يشوف مقر جديد وإحنا هنأجره، إحنا فتحنا مقرات بكثير من المحاكم، لأن مشكلة الميكنة مش الفلوس ولا العمالة، المكان نفسه، فيه أماكن غير صالحة للتطوير".