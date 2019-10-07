شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى بولاق الدكرور برئاسة العميد إيهاب مكاوى، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لفتح الطرق وإخلاء الأرصفة للمارة ومنع التكدس التى تسببه الإشغالات.

Advertisements

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات بالقطاع الجنوبى على شوارع "شارع على السيد، وشارع عيد نافع وشارع ابوزيد بدر وشارع هميشه، وشارع السمك، وشارع المليجى وشارع العشرين، وتم إيداع المصادرات مخازن الحى.

كما نفذت أجهزة حى بولاق حملة إشغالات بالقطاع الشمالى على شارع المشتل من ترعة الزمر حتى شارع التحرير وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحى، بمشاركة عبد الله نور، وأسامة بشار، نائبى رئيس الحى وإدارة الإشغالات.