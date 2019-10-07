شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُعلن شروط تعيين المعلمين عبر بوابتها الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمد عمر نائب، وزير التعليم لشؤون المعلمين، أن البوابة الالكترونية للمعلمين ستكون عبارة عن بنك معلومات، سيتم ادارتها بشكل الكتروني كامل، والتسجيل على مرحلتين، الأولى للتحقق من صحة البيانات والتحري عنها، أمّا المرحلة الثانية، للتحقق من صحة المستندات مع الجامعات والسجل المدني.
وأضاف «عمر» أنه سيتم التواصل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمعالجة كافة مشكلات المسابقات السابقة.
وتابع «عمر» أن البوابة ستعلن عن كافة احتياجاتها من الوظائف لمدة 4 سنوات قادمة للمعلمين بكافة التخصصات سواء تعليم عام أو فني بمختلف المراحل، وكذلك العمال والإداريين وطلاب السنوات النهائية لكليات التربية والعلوم، وغيرها من التخصصات المطلوبة.
وعن شروط التقديم، قال «عمر» إنها تشمل مجموعة من الشهادات المهارية «شهادة المعلم المصري» وغيرها، وفقًا للتخصص، كما يشترط أن يكون المعلم عضوًا في نقابة المعلمين.
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