شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختفاء محامي المتهمة.. تأجيل محاكمة جدة الطفلة «جنة» إلى 9 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية كلا من المستشار فاروق محمد فخري، وأمير السيد أحمد، وممثل الادعاء من النيابة العامة محمد الشاوري، وأحمد الصياد، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمة صفاء عبدالفتاح عبداللطيف، 40 سنة، جدة الطفلة جنة محمد سمير، 4 سنوات، إلى جلسة 9 أكتوبر، لحين حضور محامي الدفاع عن المتهمة، الذي اختفى فور بدء الجلسة.

وفي بداية الجلسة نادى القاضي على المتهمة التي حضرت إلى القفص، وطلب إثبات حضور المحامين وفوجئ باختفاء سلامة شعبان، المحامي الموكل من أسرة المتهمة للدفاع عنها، وأعلن عدد من المحامين انسحابهم من القضية بعد قراءة أوراقها، فقرر القاضي التأجيل لحين حضور المحامى أو بيان موقفه من المتهمة والقضية المنظورة أمام المحكمة.

وانضم للقضية المحامى أحمد عادل مفوضا من المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي أكد أنه تم فصل قضيتي جنة التي توفيت من تعذيب الجدة عن قضية شقيقتها أماني التي تعرضت للتعذيب أيضًا وتخضع حاليا للعلاج على نفقة شيخ الأزهر.