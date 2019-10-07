شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يهاجم الحكومة: «دي آخر مرة يحضر فيها المساعدين ويعتذر الوزراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الإثنين، الحكومة، في حديثه للمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بسبب حضور مساعد وزير العدل للجلسة العامة بدلاً من الوزير لحضور مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات.

وقال: «دي آخر مرة يحضر فيها مساعد بدون حضور الوزير، وهذا الأمر لن يتكرر على الإطلاق» مؤكداً أن الجلسة العامة لن يتم عقدها بدون حضور 5 وزراء على الأقل.

وأضاف عبدالعال أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات اليوم الأثنين، أن وزيرين فقط لهم حق عدم الحضور بسبب عملهم مرتبط بالعمل الميدان وحماية الأمن الداخلي والخارجي، وغير ذلك فكل الوزراء عليهم الحضور بأنفسهم.