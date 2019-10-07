شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إطلاق 63 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإثنين، إطلاق 63 قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 7 وحتى 20 من شهر أكتوبر الجاري.

يأتي تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة.

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وأوضحت الوزارة، أن القوافل تتضمن كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافةً إلى صيدلية بها كافة الأدوية، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق القوافل بمحافظات بورسعيد، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والجيزة، وجنوب سيناء، وسوهاج، والمنوفية، والإسكندرية، وأسوان، ومطروح، وقنا، والإسماعيلية، وبني سويف، ودمياط، والشرقية، والغربية، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر، والقاهرة، وأسيوط، والسويس، وشمال سيناء.

وأضاف، أنه تم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 7 و8 أكتوبر في مناطق الخمس كباري مركز جنوب بورسعيد، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وبئر 5 مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والملقة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، والسبخاوية مركز جمصة محافظة الدقهلية، وعرب السلطان مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين بمنطقتي دهشور مركز البدرشين محافظة الجيزة، وواديي تال ووسيط مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

ومن جانبها أشارت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية مجانية في يومي 9و10 من الشهر الجاري بمناطق الكيلو 85- ام الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، الكوامل بحري مركز سوهاج، والأخماس مركز السادات محافظة المنوفية، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والكينج مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وفارس مركز كوم امبو محافظة أسوان، وأبوغنيلة وأبوحشيرة مركز براني محافظة مطروح، والقناوية مركز نجع حمادي محافظة قنا، ووحدة الكيلو 14 مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، وبني عقبة مركز ببا محافظة بنى سويف، وكرم ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى بمنطقة ام رماد مركز القنايات محافظة الشرقية، وذلك في يومي 10 و11 من الشهر الجاري.

وأضافت أنه سيتم إطلاق 4 قوافل يومي 11 و12 من شهر أكتوبر في مناطق ام الحويطات والزعفرانة مركزي سفاجا وراس غارب محافظة البحر الأحمر، وواديى غرندل 1و2 مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والسعودية مركز العياط محافظة الجيزة، ودفره مركز طنطا ثان محافظة الغربية، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى في مناطق م كمال مركز الفيوم، وم. شباب محسن مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، وسندوة مركز الخانكة محافظة القليوبية، والشواولة مركز المنشاة محافظة سوهاج، والبياض مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، وطما فيوم مركز اهناسيا محافظة بني سويف، والحبيل مركز البياضية محافظة الأقصر، وذلك في يومي 12 و13 من الشهر ذاته.