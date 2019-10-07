شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ«عنف الظاهر» إلى 3 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بـ«أحداث عنف الظاهر»، لجلسة 3 نوفمبر صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية وليد رشاد. وجهّت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر بغرض «الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة».

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