شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يبحث مع وفد تنزاني زيادة التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإثنين، الدكتور ميدار موتوجلو كاليماني، وزير الطاقة بجمهورية تنزانيا والوفد الفني المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الإمكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.

وأشاد شاكر في بداية اللقاء بعمق العلاقات بين البلدين معرباً عن تقديره العميق لحكومة وشعب جمهورية تنزانيا الشقيقة، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية لتنشيط العلاقات مع إفريقيا.

Advertisements

كما أكد على حرص مصر من خلال تعاونها مع الدول الإفريقية على مراعاة أولويات تلك الدول بناء على المصالح المشتركة لتحقيق المكاسب للطرفين وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية التي تحتاجها تلك الدول وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات.

وأكد على اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الأشقاء في القارة الإفريقية حيث نتقاسم نفس المصير، وهي علاقات تمتد جذورها في أعماق التاريخ، وشهدت مؤخراً نقلة نوعية فتحت آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات، وذلك انطلاقاً مما يجمعنا من مصالح مشتركة، وبما يحقق إقامة شراكة حقيقية بين أبناء قارتنا.

واستعرض شاكر خلال اللقاء إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى النجاح الذي حققه لسد فجوة العجز في الإنتاج وتحويلها إلى وجود احتياطي.