شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية: سحب الأعمال من المقاولين غير الملتزمين بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة لمشاريع المرافق والطرق والكهرباء بمنطقة «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة.

حضر الاجتماع المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس الهيئة والمهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة والمهندسة عبير عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق والمهندسة الهام السرجاني رئيس إدارة مركزية ومقرر لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد المهندس عبدالمطلب خلال الاجتماع على جميع الشركات بالالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم والالتزام بما تم الاتفاق عليها في الاجتماع وإنهاء الأعمال في وقتها، مشددًا على أنه سيتم سحب الأعمال من أي شركة تتأخر في الأعمال خلال أسبوعين من تاريخه.