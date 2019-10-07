شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إيفاد" يبدى إعجابه الشديد بما شهدته مصر من طفرة تنموية وعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، جلبرت أونجبو، الرئيس التنفيذى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" والوفد المرافق له، وحضر اللقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير الزراعة.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والإيفاد منذ السبعينات، وما قدمه الصندوق من مساعدات فنية ومادية قيمة لخدمة أغراض التنمية الزراعية فى مصر، وكافة الدول الأعضاء، مُؤكدًا التزام الحكومة المصرية باستمرار التعاون مع الإيفاد بما يخدم أغراض التنمية للمناطق الريفية.

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ووجه مدبولى التهنئة لرئيس الإيفاد على افتتاح المكتب الإقليمى للصندوق فى القاهرة، وهو المكتب الذى سيخدم 7 دول بالمنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس الإيفاد عن اعتزاز الصندوق بعلاقات التعاون مع مصر، لا سيما وأن مصر باتت أكبر الدول المستفيدة من المساعدات التى يُقدمها الصندوق لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مؤكدًا تطلع الصندوق لتعزيز علاقات التعاون مع مصر فى المستقبل.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الرئيس التنفيذى للإيفاد أبدى إعجابه الشديد بما شهدته مصر من طفرة تنموية وعمرانية منذ آخر زيارة له للقاهرة قبل 5 سنوات، حيث أكد أونجبو أنه فوجئ خلال زيارته الجارية للقاهرة بحجم التطور المتسارع الذى شهدته مصر على مدار تلك السنوات، وهو ما يُدلل على حجم الجهد الذى بذلته الدولة المصرية فى تحقيق هذه الطفرة الملحوظة.