العربية: توقف التظاهرات فى النجف بعد اتفاق بين وفد حكومة العراق والمتظاهرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، نقلا عن وسائل إعلام عراقية، إنهاء المظاهرات فى محافظة النجف، بعد نجاح المفاوضات بين مكتب رئيس الوزراء العراقى والمتظاهرين.
وتشهد العراق احتجاجات وتظاهرات حاشدة منذ عدة أيام على خلفية شبهات فساد، حيث قتل على إثرها العشرات وأصيب المئات بجروح.
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