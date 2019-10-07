شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 6 أفراد من بعثة حفظ السلام فى مالى إثر هجومين منفصلين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة، مقتل فرد من أفراد بعثة حفظ السلام التابعة لها فى مالى، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة فى هجومين منفصلين.
وقال المتحدث باسم بعثة حفظ السلام فى مالى " أوليفر سالجادو"، وفقا لما أوردته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم الاثنين، "إن أحد أفراد بعثة حفظ السلام من التشاد لقى مصرعه وأصيب 4 آخرون؛ إثر تعرض قافلتهم لانفجار بعبوة ناسفة فى بلدة "أجويلهوك" بشمال منطقة كيدال".
وفى هجوم آخر، أُصيب فرد من توجو تابع لبعثة حفظ السلام بإصابات بالغة، إثر مهاجمة مسلحين مجهولين لقاعدة تشغيل مؤقتة تابعة للأمم المتحدة فى بلدة (باندياجارا) فى منطقة مضطربة بوسط مالى.
يشار إلى، أنه لم تتبن أية جهة مسؤولية الهجومين حتى الآن.
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